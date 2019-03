Rize Rteü'de Tepki Veren İnsan Maketleri ile Tıp Eğitimi

Kaynak: DHA

Rteü'de tepki veren insan maketleri ile tıp eğitimiTürkiye'de hastane gerçekliğinde eğitim veren Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Acıbadem Tıp Fakültesi'nden sonra Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi'nde Klinik Simülasyon Merkezi oluşturuldu. Gerçek kalp, solunum sesi, göz kapakları refleksleri alınabilen, damar yolları bulunan, ultrason yapılabilen insan maketleri üzerinde eğitim gören öğrenciler, bütün vaka senaryolarını uygulamalı olarak öğreniyor.RTEÜ Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Merkezi tıp öğrencilerine hasta ile karşılaşmadan önce simülasyon ortamında vakaları tüm boyutları ile inceleyerek tam donanımlı hazırlanmalarına olanak sağlıyor. Türkiye'de simülasyona dayalı eğitimde Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Acıbadem Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezinden sonra aynı özelliklerdeki 2'nci merkez olan RTEÜ Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Merkezi eğitime başladı. 6 ayda 3 bin 750 öğrenciye eğitim veren merkez, tam bir hastane gerçekliğinde tasarlandı. Ameliyathaneden evde sağlık birimine, yoğun bakım ünitesinden yataklı servislerine, yeni doğan ünitesine kadar mevcut olan bölümleri ile devlet tıp fakülteleri içerisinde en kapsamlı ve en son teknolojik donanımlı eğitim merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde, kalp, solunum sesi, göz kapakları refleksleri alınabilen, damar yolları bulunan, ultrason yapılabilen insan maketleri ile eğitim veriliyor. Öğrenciler, her türlü hastalık senaryolarını değerlendirerek pratik yapıyor, bilgi, birikim ve tecrübelerini artırıyor.'TIP EĞİTİMİNDE UYGULAMA ÖNEMLİ'Üniversite olarak amaçlarının her alanda nitelikli eğitim öğretim yapmak olduğunu vurgulayan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Bu amaç doğrultusunda tıp fakültemiz bünyesinde Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi kurduk. Tıp fakültemizde okuyan, üniversitemizin sağlıkla ilgili Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu gibi bölümlerinde okuyan öğrencilere alanlarında nitelikli uygulamalı bir sağlık eğitimi vermek amacıyla bu merkez hizmete başladı. Tıp eğitiminde uygulama önemli. Bu merkezde aynen canlı organizmasının verdiği tepkileri verebilen simülatörler var. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu simülatörler üzerinde hasta ile karşılaşmadan önce tüm uygulamaları yapıyorlar. Mesela bir kadın doğum olayıyla karşılaştığında başına gelebilecek bütün senaryolarla burada karşılaşarak çözümler üretiyorlar. Acile hangi tür vakalar gelebiliyor ve neler yapılması gerekiyorsa öğrencilerimiz burada hepsini yaşıyor. Basit bir iğne vurmayı bile burada simülatörler üzerinde gerçekleştiriyorlar. Öğrencimiz hekimlik hayatında bir hasta ile ilgili karşılaşabilecek tüm vakaları burada bire bir yaşıyor ve tekrar ederek bir panik hali olmaması için ne yapacağını neticelendirmiş oluyor. Sonrasında daha güvenli bir şekilde insanlarla karşı karşıya gelerek onlara sağlık hizmeti verme imkanı elde etmiş oluyorlarö dedi.RTEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şatıroğlu da 1900 metrekare kapalı alana kurulu Morfoloji binasının ilk 2 katına kurulan Klinik Simülasyon Merkezi'nde öğrencilere önemli olanaklar sağlandığını belirterek, Bilgisayar destekli otomasyon programları ile 2018-2019 yılında eğitime başlayan merkezde tıp fakültesi öğrencilerinin hasta ile karşılaşmadan önce daha iyi pratik ve deneyim kazanması amaçlanıyorö diye konuştu.'MERKEZ TAM BİR HASTANE GERÇEKLİLİĞİNDE TASARLANDI'Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek ise merkezin hasta, öğrenci, eğiticiler, öğretim üyeleri ve kurum açısından her yönüyle eğitimin kalitesinin birkaç seviye daha yükseltilmesi için kurulduğunu söyledi. Çopur, 'Yoğun bakımından, ameliyathanesine polikliniklerinden beceri laboratuvarlarına kadar kendine özel bir yazılım sistemiyle donatılmış merkezimiz tam bir hastane gerçekliliğinde tasarlandı.3 bin 750 öğrenci ilk altı ayda burada eğitim gördü. Hasta güvenliği ve hasta haklarının çok vurgulandığı günümüzde eğitim kalitesinin yukarılara çekilmesinde gerçekten önemli olan merkezö ifadelerini kullandı.Merkezde eğitim gören Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Asistanı Dr. Sezgin İnal 'Bu simülasyon merkezinde değişik senaryolar üzerinde hastalarla karşılaşabileceğimiz problemlere yönelik uygulamalar yapıyoruz. Bizim için çok eğitici oluyor. Uygulamalarımız daha pratik hale geliyorö dedi.