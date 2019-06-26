26.06.2019 13:45
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Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu

Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu

Rize açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu.

Rize açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu. Alabora olan tekneden denize atlayan 4 kişinin yardımına Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 yetişti.

Rize Sahil Parkı mevkisinden 4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Denizin dalgalı olması nedeniyle tekne alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, alabora olan tekneden denizde atlayan 4 kişiyi kurtardı. Teknede bulunan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - RİZE
Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz , Rize , 3. Sayfa

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