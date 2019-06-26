26.06.2019 14:44
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Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu

Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu Alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldıRİZE - Rize sahil açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi alabora oldu.

Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu
Alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı
RİZE - Rize sahil açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi alabora oldu. Alabora olan tekneden denize atlayan 4 kişinin yardımına Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAGET 34 yetişti.
Rize Sahil Parkı mevkisinden,4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Denizin dalgalı olması nedeniyle tekne alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, alabora olan tekneden denizde atlayan 4 kişiyi kurtardı.
Teknede bulunan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu
Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz , Rize , Yerel

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