Rize Saldırgan Polis Adliyeye Sevk Edildi

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip
Erdoğan
Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu
için Rize Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Sabah
saatlerinde emniyette
sorguya alınan saldırgan polis memuru Rize Devlet Hastanesi
'nde
sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak
konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi. Hastanede bazı vatandaşlar
da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı
Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Rize Adliyesi'ne sevk
edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı
belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü,Rize
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:38