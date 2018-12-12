12 Aralık 2018, 14:38
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Rize Saldırgan Polis Adliyeye Sevk Edildi

Rize Saldırgan Polis Adliyeye Sevk Edildi

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuruİsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip ErdoğanÜniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusuiçin Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan

Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu

için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sabah saatlerinde emniyette

sorguya alınan saldırgan polis memuru Rize Devlet Hastanesi'nde

sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak

konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi. Hastanede bazı vatandaşlar

da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı

Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Rize Adliyesi'ne sevk

edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı

belirtildi. Emniyet Müdürlüğü,Rize
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:38