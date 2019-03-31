Rize Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Rize için sandığa giden vatandaşlar, Rize Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Ak Parti'den yana olmuştu. Peki, Rize seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Rize'de kim önde? Rize seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

RİZE 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Rize Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Rahmi Metin, CHP adına Ayhan Akyüz, İYİ Parti adına Yakup Özkan, DSP adına Yunus Bayraktar, SP adına Muhammet Kaçar yarışacak. Toplam 8 aday, Rize Belediye Başkanlığı yarışında. Anadolu Ajansı'ndan alınan kesin olmayan verilere göre işte Rize'nin seçim sonuçları:

Rahmi Metin AK Parti 23.085 OY %72,21

Ayhan Akyüz CHP 4.096 OY %13,54

Yakup Özkan İyi Parti 2.169 OY %6,72

Muhammet Kaçar Saadet Partisi 1.063 OY %5,04

Kemal Pehlivanlar BTP 75 OY %0,33 oy oranlarına göre AK Parti adayı Rahmi Metin, sandıktan birinci çıktı.

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RİZE 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Rize'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Rize Belediye Başkanlığı'nı kazanan % 67,85 oy oranı Ak Parti adayı Reşat Kasap olmuştu. SP'den Mehmet Bekaroğlu ise % 22,46 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Mine Orhon% 4,91 oy oranı ile 3. sırada, MHP adayı Zelkif Akgül % 4,21 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

RİZE İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Rize belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Rize Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.