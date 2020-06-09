RİZE Senegal, Afgan ve Özbekler çay hasadında

Senegal, Afgan ve Özbekler çay hasadındaRİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılmasıyla Gürcü işçiler çay toplamaya gelemeyince, Türkiye'de bulunup, çalışma izinleri olan Senegal, Afgan ve Özbek uyruklu işçiler çay hasadı yapmaya başladı.

09.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:53
Senegal, Afgan ve Özbekler çay hasadında
RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılmasıyla Gürcü işçiler çay toplamaya gelemeyince, Türkiye'de bulunup, çalışma izinleri olan Senegal, Afgan ve Özbek uyruklu işçiler çay hasadı yapmaya başladı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde süren yaş çay hasadında, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin dolayında yabancı işçi gelemedi. Bölgede aileler kendi imkanları ile yaş çay hasadını yaparken, her meslek grubundan kişiler de kendi bahçelerinde hasada destek veriyor.
YABANCI UYRUKLU İŞÇİLER BAHÇEDE
Salgın nedeniyle çay hasadı için Gürcü işçilerin bölgeye gelememesi üzerine, bu işçilerin yerini ise Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan Senegal, Afgan ve Özbek uyruklu işçiler aldı. Bahçede yabancı uyruklu işçilerin çay toplama çalışmaları, yöre sakinlerinin yanı sıra bölgeyi ziyarete gelenleri de şaşırtıyor. Türkiye'yi ve Karadeniz'i çok sevdiklerini anlatan yabancı uyruklu işçiler, çalışkan olmalarıyla da çevreden övgü topluyor. Çevredeki tarım arazisi sahipleri de, yabancı uyruklu işçilerle çalışmak istiyor.
Çayı kilo başına topladıklarını anlatan Senegalli işçiler, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Günde yaklaşık 250 TL kazandıklarını söyleyen yabancı uyruklu işçiler, gelen taleplere de karşılık vermeye çalıştıklarını kaydetti. RİZE Senegal, Afgan ve Özbekler çay hasadında

Kaynak: DHA

Etiketler: Senegal, Çay, Güncel, Haber

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