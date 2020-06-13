RİZE SENEGALLİ İŞÇİLER, ÇAY TOPLAMAYI İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞ

RİZE'de çay hasadında günlük 250 TL yevmiye ile çalışan Senegal uyruklu işçilerin, çay toplamayı internette izledikleri hasat görüntüleri ile öğrendikleri ortaya çıktı.

13.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:12
RİZE'de çay hasadında günlük 250 TL yevmiye ile çalışan Senegal uyruklu işçilerin, çay toplamayı internette izledikleri hasat görüntüleri ile öğrendikleri ortaya çıktı. Kaynak ustası 3 Senegalli, Rizelilerin sevgisini kazandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde süren yaş çay hasadında, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin dolayında yabancı işçi gelemedi. Bölgede aileler kendi imkanları ile yaş çay hasadını yaparken, her meslek grubundan kişiler de kendi bahçelerinde hasada destek veriyor.
Salgın nedeniyle çay hasadı için Gürcü işçilerin bölgeye gelememesi üzerine, bu işçilerin yerini ise Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan farklı ülkelerden işçiler aldı. İstanbul'da gündelik işlerde çalışan ancak koronavirüs salgınında iş bulamayan Senegal uyruklu Cebrail Gawi, Muhammet Alavi ve Musa Sisse, Rize'ye gelerek çay hasadında günlük 250 TL yevmiye ile çalışmaya başladı. Senegal uyruklu işçilerin, çay toplamayı internette izledikleri hasat videoları ile öğrendikleri ortaya çıktı. Kaynak ustası işçiler, çay demlemeyi de Türkiye'de öğrendi. Bahçede yabancı uyruklu işçilerin çay toplama çalışmaları, yöre sakinlerinin yanı sıra bölgeyi ziyarete gelenleri de şaşırtıyor. Türkiye'yi ve Karadeniz'i çok sevdiklerini anlatan yabancı uyruklu işçiler, çalışkan olmalarıyla da övgü topluyor.
'ÇAYI İLK KEZ RİZE'DE GÖRDÜM'
2.5 yıldır Türkiye'de yaşadığını anlatan Cebrail Gawi,??İstanbul'da kaynak işi yapıyordum. İşsiz kalınca Rize'ye geldim. Rize'de çay topluyorum. Çay sezonu bitince tekrar İstanbul'a gideceğim. Çay hasadını gelmeden internetten baktım. Türkiye'ye gelmeden önce haritadan bakmıştım. Çok güzel bir ülke.Bizim oralarda çay yok. Çayı ilk kez Rize'de gördüm. Ben çay demlemeyi bile Türkiye'de öğrendimö dedi.
'İNTERNETTE VİDEOLARI İZLEDİM'
Türkiye'ye bu yıl geldiğini anlatan Muhammet Alavi de (24), çay kesmeyi arkadaşlarından ve internette videolardan öğrendiğini belirterek 'Senegal'de profesyonel balıkçılık yaptım. Türkiye'ye geldim ama iş yoktu. Rize'ye geldim. Arkadaşlarımdan ve izlediğim videolardan çay toplamayı öğrendim. Günlük yevmiye ile çay topluyorumö diye konuştu.
Musa Sisse ise Rize'yi çok sevdiğini ve her yıl çay toplamak için geleceğini söyledi. RİZE SENEGALLİ İŞÇİLER, ÇAY TOPLAMAYI İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞ

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Rize, Çay, Güncel, Haber

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