Rize Tavuklarına Sobalı Kümes Kurdu

Kaynak: DHA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fatih Kapıcı, 40'a yakın Hint tavuğu bulunan kümese, soğuk kış aylarında hayvanların üşümemesi için soba kurdurdu. Odunla yakılan soba ile tavuklar soğuktan korunuyor.Ardeşen ilçesi Cami Mahallesinde Hint tavukları besleyen Fatih Kapıcı, vatani görevi için askere gidince, aklı geride bıraktığı tavuklarında kaldı. Kış aylarında hayvanların üşüdüğünü düşünen Kapıcı, kuzeni Faik Kapıcı'dan kümese soba kurmasını istedi. Faik Kapıcı da kurduğu sobayı odunla yakarak 40'a yakın tavuğun bulunduğu kümesi ısıtmaya başladı. Faik Kapıcı, tavuklara gözü gibi bakıyor.'ÜŞÜME SORUNUNU ÇÖZDÜK'Tavukların üşüme sorununu çözdüğünü anlatan Faik Kapıcı, 'Kuzenim Fatih Kapıcı askerdeyken beni arayarak tavukların üşüyeceğini belirterek kümese sona kurmamı istedi. Bende kümse soba kurarak soğuk sorununu çözdüm. Yeni çıkan civcivler üşümesin diye daha çok böyle bir şey yaptık. Burada oturma alanımızda var, arkadaşlarla çay demleyerek sohbet ediyoruz. Yoğun iş stresinden kaçarak burada oturuyoruz. Hayvanlar artık üşümüyor. Kuzenim de askerden her gün bizi arayarak 'sobaya odun attınız mı',diye soruyor. Bazen cep telefonundan görüntülü arayarak tavukları seyrediyor. Bizde onun emanetlerine sahip çıkıyoruzö dedi.