Rize Tayin İsteyen Polis Dehşet Saçtı Rize Emniyet Müdürü Şehit, 2 Polis Yaralı

Tayin isteyen polis dehşet saçtı Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (EK)BAKAN SOYLU RİZE'DEŞehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 'nin cenaze törenine katılmak ve olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde uçakla Trabzon 'a gelip, ardından da Rize'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Bakan Soylu, ziyaretin ardından açıklama yaptı.Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iyi yetişmiş bir yönetici olduğunu belirten Bakan Soylu, diğer yaralıların sağlık durumları hakkında da bilgi verdi. Bakan Soylu, Hiç beklemediğimiz ve hiçte ummadığımız bir olayla karşılaştık. İyi yetişmiş, devletimizin iyi yöneticilerinden olan, aynı zamanda da görev yaptığı her yerde kendisini sevdiren bir kardeşimizden bahsediyoruz. Tesellimiz şu; Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz. Görevi başında şehit oldu. Gittiği her yerde kendisini sevdirmesinin yanı sıra polislik olarak kurduğu üst düzey bir yönetim ortaya koyan bir kardeşimizden bahsediyoruz. Yine onun yardımcılarından değerli kardeşimiz Ercan Polat. Şu anda onun sağlık durumu, geldiği andan biraz daha iyi. Ama müdahale sürüyor. Duamız onun için. Yine koruma polisi diğer polis kardeşimiz Yiğitcan'ın da şu anda durumu biraz daha iyi, tedavisi tamamlandı, şu an yoğun bakımda. Ercan kardeşimizin müdahalesi sürüyor. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Dua etmemiz lazım dedi.GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADIKonuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Bakan Soylu, cenaze işlemlerinin netlik kazanmadığını kaydetti. Bakan Soylu, Üzüntümüz büyük. Güvenlik mesleği elbette zor bir meslek. Bir tarafta hem terörle hem de asayiş mücadele edeceksiniz, bir taraftan da bu işlerle uğraşacaksınız. ve çok sevdiğimiz biri aynı zamanda da gelecekte çok iyi bir yöneticilik yapacak kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şimdi zannediyorum; anne ve babası Mersin 'den geliyorlar. Eşi ile görüşüp gerekli hazırlıklar yapılacak diye konuştu.'İLK İFADESİNİ VERDİ'Saldırıda etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İ.H.S.'nin ilk sorgusunda ne söylediğine yönelik soru üzerine konuşan Bakan Soylu, İlk ifadesini verdi. İlk ifade üzerinden bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Arkadaşlarımız ve savcılık gerekli ifadeleri aldılar. Bugün bilindiği üzere, görüş günüydü. Teşkilatta genel bir usuldür. Çok süre gelen bir kaidedir. Saat 14.30 sıralarında bu görüşme oldu ve bir takım taleplerde bulundu. Bu taleplerden sonra silahı bırakıp, genel usul o dur; silah ve cep telefonu dışarıda bırakılarak içeri girilir. Sonra ani bir hareketle silahı alıp tekrar içeri girdi. Hem personel, daha sonra da il emniyet müdürümüze bu menfur saldırıyı gerçekleştirdi. Tabi burada koruma polisi olayı duyup hemen müdahale edince tek el ateş ederek saldırganı yaraladı. Fakat saldırgan da ona ateş etti. Ondan sonra da gelip silahını bırakıp teslim oldu. Bundan sonrası başsavcılık takibinde. Biz hakikaten memlekete faydası dokunacak kahraman bir evladımızı kaybettik dedi.Olay sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'la birlikte olduğunu, şehit İl Emniyet Müdürü Verdi'nin TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım 'ın da başbakanlığı döneminde yakın koruma görevinde bulunduğunu aktaran Bakan Soylu, Cumhurbaşkanımızla birlikteydim. Sayın Cumhurbaşkanımız valimizden bilgi aldı. Sayın Binali bey ile aynı zamda yakın mesai yapmış biri. Gittiği her yerde hem iş ehliyeti açısından hem de ahlakı açısından bir üslubu vardı kardeşimizin. Bizim burada teslim olacağımız Cenab-ı Allah'tır diyerek sözlerini tamamladı.'YAKIŞIKLININ DURUMU İYİ'Bakan Soylu Rize Devlet Hastanesi ziyaretinin ardından, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti, saldırıda yaralanan koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı ziyaret etti. Bakan Soylu hastane ziyareti çıkışında yaralı polis Köksal'ın annesi Derya Köksal ve eşi Yağmur Köksal ile görüşüp, 'Yakışıklının durumu iyi' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.