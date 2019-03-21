Rize THY Genel Müdürü Ekşi Boeing 737 Max Tipi Uçaklarda Yazılım Hatası Görülüyor

Kaynak: DHA

THY Genel Müdürü Ekşi Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyorTürk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Boeing 737 Max tipi uçakları seferden kaldırmalarına ilişkin, Boeing'in bir yazılım hatası olduğu görülüyor. Yazılım hatasını kısa sürede düzeltmelerini bekliyoruz. Yolcularımızın güvenlik teminini sağlamak adına 12 uçağımızı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yere indirdik dedi.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada 'THY zarar ediyor' yönündeki paylaşımları değerlendiren Ekşi, Türk Hava Yolları'nın zarar ettiğine dair söylenenler, tam tabiriyle yalan. Çünkü biz borsaya açık bir şirketiz, bütün işlemlerimiz denetleme firmaları tarafından denetleniyor ve açıklanıyor. Biz, 2017 yılında 1 milyar dolar kar ettik. 2018 yılında da 1 milyar 200 milyon dolar civarında bir kar elde ettik. Dolayısıyla böyle karlı sonuçlar elde eden, dünyada en çok noktaya uçan bir firmanın böyle basit ve bu kadar gerçeklerden uzak bilgilerle zedelenmesine hiçbir Türk vatandaşının gönlü razı değildir. Bunu yapanlar bence hem kendilerine de haksızlık ediyorlar, hem de ülkemize karşı büyük bir haksızlık içerisindeler dedi.'BU YIL 81 MİLYON YOLCU HEDEFİMİZ VAR'Türk Hava Yolları'nın çok iyi gittiğini ifade eden Ekşi, 2003 yılından beri sürekli kar elde eden bir şirket. Dolayısıyla bunun dışındaki bütün ifadeler yalan ve spekülasyondur. Türk Hava Yolları 2018 yılını çok başarılı bir şekilde bitirdi, rekorlar kırdık. 75 milyon yolcu taşıdık. Bu sene 81 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. Yeni nesil geniş gövde uçaklarımız geliyor. Dolayısıyla Bali gibi Meksika gibi yerleri de destinasyonumuza katacağız, biz durmak yok yola devam diyoruz. Dolayısıyla bizi durdurmak isteyenlerin bu tür haberlerine de inanmıyoruz diye konuştu.'YAZILIM HATASI OLDUĞU GÖRÜLÜYOR'THY'nin Boeing 737 Max tipi uçakları seferden kaldırmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekşi, şunları dediBildiğiniz üzere Airbus ve Boeing tipi uçaklar üretildikleri ülkelerde uçuşun elverişliliğine yetkilendiriliyor. Tüm dünyadaki uygulama böyle. Bizdeki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz o yetkilendirmeden sonra uçuş izni veriyor. Boeing 737 Max'a maalesef meydana gelen kazalar trajik kazalar. Üst üste iki defa meydana geldi. Burada Boeing'in bir yazılım hatası olduğu görülüyor. Bu yazılım hatasını kısa sürede düzeltmelerini bekliyoruz. Şu anda biz uçuş emniyeti ve yolcularımızın güvenliğini teminin 12 uçağımızı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde yere indirdik. Şuanda bunlar uçmuyor. Elbette dünyadaki gelişmeleri takip edip yüzde 100 emniyetli olduğuna inandıktan sonra uçaklarımızı tekrar sefere vereceğiz. Ne zaman vereceğiz Boeing bu konuda bir çalışma yapıyor. Bu çalışmasını bitirecek ve Amerikan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçuşa hazır olduğunu, emniyetli olduğunu deklare edecek, bizim sivil havacılığımız da bunu onaylayacak. Biz yüzde yüz emin olduktan sonra tekrar uçakları sefere vereceğiz. Bu süreç tamamen emniyeti göz önünde bulundurarak devam edecek.'TÜRKİYE GÜÇLENİYOR'Türkiye'nin 2003 yılında 26 olan havalimanı sayısını 55'e çıkardığını ifade eden Ekşi, Türkiye güçleniyor. Kişi başı milli geliri 3 bin dolardan, 10 bin dolara çıkan bir ülke haline geldi. Bu daha da artacak. Ekonomimiz geliştikçe, istikrar devam ettikçe insanların havayoluna olan talebi artıyor. Ekonomi bir puan büyürse, havacılık 2 puan büyüyor. Yatırımlar, Türkiye'nin geleceğine olan güvenin de eseri. Türkiye durduğu yerde durmayacak. Rize'de yapılan havalimanına ihtiyaç vardı. Turizmin gelişebilmesi için, bu bölgede yabancı turizmin de daha fazla artabilmesi için bu havalimanının muhakkak suretle ihtiyaç vardı. Bu havalimanları belli bir plan dahilinde, belli bir araştırma ile yapılıyor. Türkiye'nin geleceği de açık olduğu için bu havalimanları da zaten kendi görevlerini yerine getireceklerdirö ifadelerini kullandı.