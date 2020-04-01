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Rize Ticaret Borsasından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Rize Ticaret Borsası (RTB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 bin liralık destekte bulundu.

01.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:28
Rize Ticaret Borsasından
Rize Ticaret Borsası (RTB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 bin liralık destekte bulundu.
Borsadan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdikleri belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi
"Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'BizBizeYeterizTürkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na Rize Ticaret Borsası adına 100 bin lira destek sağladık. Bu zor günleri birlik ve beraberlikle aşacağımıza inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi kendine yeten büyük ve güçlü bir devlettir. Yeter ki hepimiz üstümüze düşen görevi yapalım. Bu kampanyayı üyelerimizin ve halkımızın sahipleneceğine, destek vereceğine inancımız sonsuzdur."
"
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Rize Ticaret Borsasından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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