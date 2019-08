Rize Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerimize başlayınca, karşımıza bölgede hesabı olan güçler çıktı. Avrupa Birliği de Rumların yanında yer alarak bu husumet çemberinde yerini aldı. Ülkemize yönelik ithamların ve tehditlerin bini bir para. Elbette kuru gürültüye pabuç bırakmadık, mücadeleyi bir an bile gevşetmedik. Öyle ki, gemilerin borda bordaya geldiği anlar yaşandı. Buna rağmen asla geri adım atmadık ve kendi planımızı uygulamaya devam ettik." dedi.Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konakları önünde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.Rizelilere 31 Mart seçimlerinde verdikleri samimi ve rekor destek için teşekkür eden Erdoğan, "Rize, bu seçimlerde de yine Türkiye birincisi olarak AK Parti'yi zirveye taşıdı. Hemşehrilerim kendilerine yakışanı yaptılar. Biz de her zaman olduğu gibi bundan sonra da Güneysu'muza, diğer tüm ilçeleriyle Rize'mize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.Yatırım tutarı 1 milyar 103 milyon lira olan 28 adet projenin toplu açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından inşa edilen Güneysu Konaklarının, 200 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirildiğini, bugün resmen hizmete açılan bu konakların şehre ve ülkeye yakışan bir eser olduğunu söyledi.Üniversitede görev yapacak hocaların, bu güzel konut alanında huzurla hayatlarını sürdüreceklerine, şehre ve ülkeye hayırlı hizmetlere imza atacaklarına inandığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:"Artık hocalarımız şunu söyleyemeyecekler, 'Rize'ye gelelim de Rize'de doğru dürüst kalabileceğimiz bir yer var mı?' Şimdi işte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin vakfı, yapmış olduğu hazırlıklarla 'Buyurun size kalacağınız yer' dedi. Konutuyla okullarıyla tüm sosyal donatı alanlarıyla inşallah hocalarımızı burada ağırlayacağız."Erdoğan, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi ve Ali Hazar Karaahmetoğlu Camisi'ni de bugün hizmete açtıklarını aktardı."Bölgenin ve Rize'nin en önemli kurumu"ÇAYKUR'un, bölgenin ve Rize'nin en önemli kurumu olduğunu dile getiren Erdoğan, yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:"Bugün ÇAYKUR'un 633 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirdiği çay paketleme fabrikasının da açılışını yapıyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz il genelinde 103 milyon liralık yatırımla 4 adet dere ıslahını tamamladı. Bunların da resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Çeşitli kurumlarımızın yaptıkları hizmet binaları ile altyapı, çevre düzenlemesi, spor tesisi, okul gibi kamu yatırımlarının resmi açılışlarını da bugün burada yapmış oluyoruz. Tüm bu eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Rize'mizi bu eserlere kavuşturan kurumlarımızı ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Tabii bizim ata yurdumuza, ana ocağımıza yaptıklarımız bunlardan ibaret değil. Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de eski rakamla söylüyorum 18 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Eğitimde 20 bine ulaşan öğrencisiyle bölgemizin parlayan yıldızı olan üniversitemizi kurmanın yanında, ilk ve orta öğretim öğrencilerimiz için bin 800 yeni derslik inşa ettik."Yükseköğrenim yurt kapasitesinin de 5 bini bulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Önümüzdeki yıllarda 2 bin 750 kişi kapasiteli yeni yurtları da şehrimize kazandırıyoruz. Sporun her branşı için pek çok tesisi merkezde ve tüm ilçelerimizde inşa edip faaliyete geçirdik. Sağlıkta 10'u hastane olmak üzere 28 tesisi sizlerin hizmetine sunduk. Rize'ye 800 yataklı bir şehir hastanesi yapmak için şu anda çalışmalarımız sürüyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından hızla inşaatına başlıyoruz. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 20 kilometreden 162 kilometreye çıkardık. Dedelerimizin, babalarımızın hayali olan Ovit Tünelini, bağlantı yollarıyla birlikte inşa edip hizmetinize sunduk. Denizi doldurarak inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımı sürüyor. Şimdi gidişte ve gelişte havalimanının üzerinde gerekli kontrolleri, değerlendirmeleri yaptık. İnşallah çok fazla sürmeyecek, şöyle 1,5 yıl içerisinde orayı da bitirip hizmetinize sunacağız. Türkiye'de bu tür iki tane havalimanı var, dünyada da parmak sayılarını geçmez. Bu denli iddialı bir eser."Rize'nin 2050'ye kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak projede de sona yaklaşıldığını aktaran Erdoğan, "İnşallah, Rize'yi ve ülkemizin 80 vilayetini önümüzdeki dönemde de her alanda yeni eserlerle yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi."Maalesef, biz ülkemizde bunu sağlayamıyoruz"Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de, hem kendi menfaatlerini korumanın hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerinin haklarını müdafaa etmenin mücadelesini verdiğini ifade eden Erdoğan, "Soruyorum size, Türkiye'de bundan daha milli bir mesele olabilir mi?İçerideki tüm tartışmaların ötesinde etrafında kenetlenilmesi gereken daha önemli bir konu olabilir mi?Ama maalesef, biz ülkemizde bunu sağlayamıyoruz. Çünkü bizde CHP diye bir parti var, onun başındaki zat ve şürekası hep başka yoldan gidiyor." dedi.Bu ekibin, terör örgütleriyle mücadeleden Doğu Akdeniz'deki hakların korunmasına kadar her konuda, ülkenin ve milletin değil, karşısındakilerin yanında saf tuttuklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Son olarak, Doğu Akdeniz meselesinde yine tıynetlerini belli ettiler. Biliyorsunuz, daha önce de aynı meseleyi, güya sondaj gemilerimizin ve faaliyetlerimizin maliyeti üzerinden, Rum ağzıyla Meclis'te gündeme getirmişlerdi. Yunan gazetelerine manşet olmak için kendi ülkelerine iftira atmaktan çekinmemişlerdi. Tabii biz bunlara aldırmadık. Ülkemizi, daha önce hiç sahip olmadığımız 2 gelişmiş sondaj gemisi ve 2 modern sismik araştırma gemisi sahibi yaptık. Daha önce bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Sağolsun Hazine ve Maliye Bakanımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bu alışları yaptık. Bu gemilerle Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerimize başlayınca, karşımıza bölgede hesabı olan güçler çıktı. Avrupa Birliği de Rumların yanında yer alarak bu husumet çemberinde yerini aldı. Ülkemize yönelik ithamların ve tehditlerin bini bir para. Elbette kuru gürültüye pabuç bırakmadık, mücadeleyi bir an bile gevşetmedik. Öyle ki, gemilerin borda bordaya geldiği anlar yaşandı. Buna rağmen asla geri adım atmadık ve kendi planımızı uygulamaya devam ettik."(Sürecek)