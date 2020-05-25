RİZE Tulum eşliğinde çay hasadı

Tulum eşliğinde çay hasadıTÜRKİYE genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çay üreticileri, Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bahçelere girerek çay hasadını sürdürüyor.

25.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:58
Tulum eşliğinde çay hasadı
TÜRKİYE genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çay üreticileri, Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bahçelere girerek çay hasadını sürdürüyor. Rize'de üreticiler, bayramda da çay hasadına devam edip, tulumla moral buluyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılan yaş çay hasadı, 1 hafta önce başladı. Yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler, bahçelerine girerek, ilk hasadı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), tarafından açıklanan 44 maddelik acil eylem planına uyan üreticiler, alınan tedbirler kapsamında çay hasadı yapıyor. Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çay üreticileri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bahçelere girerek çay hasadını sürdürüyor. Bazı bölgelerde yağmurlu havaya aldırış etmeyen üreticiler, çay bahçelerinde hasat yapıyor. Rize'de geçen hafta başlayan yaş çay kampanyasında üreticiler, bahçeye inip, hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasındanda muaf olan bazı çay üreticileri, bahçelerinde tulum eşliğinde çay toplayıp, moral buluyor. RİZE Tulum eşliğinde çay hasadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzon, Giresun, Artvin, Rize, Güncel, Haber

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