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RİZE Ukrayna'dan gelen 180 kişi Rize'de yurda yerleştirildi

Ukrayna'dan gelen 180 kişi Rize'de yurda yerleştirildiUKRAYNA'dan Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci, bebek ve çocuklarında bulunduğu 180 kişi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Rize'de öğrenci yurduna yerleştirildi.

17.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:13
Ukrayna 'dan gelen 180 kişi Rize 'de yurda yerleştirildi
UKRAYNA'dan Türkiye 'ye getirilen aralarında öğrenci, bebek ve çocuklarında bulunduğu 180 kişi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Rize'de öğrenci yurduna yerleştirildi.
Ukrayna'dan aralarında öğrenci, bebek ve çocuklarında bulunduğu 180 kişi gece yarısı uçakla Trabzon Havalimanına getirildi. Buradaki sağlık kontrollerinin ardından karayolu ile Rize'ye getirilen 180 kişi çanta ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından yurtlara yerleştirildi. Yurt binaları önünde polis önlem alırken, AFAD ve UMKE ekipleri de tedbir amaçlı bekledi.
Koronavirüs salıgını tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak olan Türk vatandaşaları karantina süresinin sona ermesinden sonra memleketlerine gönderilecek. RİZE Ukrayna’dan gelen 180 kişi Rize’de yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ukrayna, Rize, Güncel
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