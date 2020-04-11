Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rize Valiliği'nden 'Gönüllü' sokağa çıkma yasağı çağrısı

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize'de gönüllü sokağa çıkma yasağının uygulanması için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

11.04.2020 01:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:21
Rize Valiliği'nden 'Gönüllü' sokağa çıkma yasağı çağrısı

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize'de gönüllü sokağa çıkma yasağının uygulanması için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.


Rize Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece yarısından itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağının Rize'de gönüllü olarak uygulanmasına davet etti. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değerli Rizeli Hemşerilerimiz, İçişleri Bakanlığınca büyükşehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını Rize'nin tamamında 'GÖNÜLLÜ' olarak uygulamaya davet ediyoruz. İlimiz için hep birlikte bunu başaralım. Rize, 48 saat dışarı çıkma!" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Rize, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› 3. Sayfa ››Rize Valiliği'nden 'Gönüllü' sokağa çıkma yasağı çağrısı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:42: Yarın açılacak pazara, vatandaşlar gece akın etti - Haberler 01:39: Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler 01:39: İstanbul'dan kuyruk sırası görüntüleri böyle görüntülendi - Haberler 01:25: Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı - Haberler 01:25: Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi