19.06.2019 14:24
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Rize Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı

Rize Valiliği

Rize valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşların sel ve heyelanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Rize valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşların sel ve heyelanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayıp, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - RİZE
Kaynak: İHA
su baskını, Rize, Güncel

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