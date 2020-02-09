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Rize Valiliğinden çığ tehlikesi uyarısı

Rize'de çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı.

09.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:24Rize Valiliğinden çığ tehlikesi uyarısı
'de çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgiye göre, Rize için sarı uyarı verildiği belirtildi.
Kentin yüksek kesimlerinde, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, çığ tehlikesi 14 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların yüksek kesimlere, yaylalara ve mezralara seyahat etmemeleri istenerek, şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, zorunlu hallerde ise mutlaka kış lastiği bulunan araçlarla trafiğe çıkılması, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."

Rize, Güncel

Kaynak: AA

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