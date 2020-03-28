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Rize Valiliğinden Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınmasına ilişkin açıklama...

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina süreci devam ediyor.

28.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:38
Rize Valiliğinden Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınmasına ilişkin açıklama...
Rize 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina süreci devam ediyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Rize'de ve ülkenin her köşesinde olduğu gibi koronavirüs enfeksiyonu ile ciddi bir mücadele verildiği belirtildi.
Bu mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının bilgisi ve politikaları doğrultusunda hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşların bu hastalıktan en az etkilenmesi için birtakım tedbirler alındığı vurgulandı.
Tedbirler kapsamında Kendirli beldesi ve bazı köylerde karantina uygulaması ile sokağa çıkışların daha kontrollü yapılması kararı alındığı anımsatılan açıklamada, "Bilmenizi isteriz ki bu tedbirlerin hepsini bizler için çok kıymetli olan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak adına almaktayız." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, karantina sürecindeki tedbir ve uygulamalar şöyle sıralandı:
"Muhtarlarımız tarafından kendi mahallelerinde oturan vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi bulguları olanların adresleri İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bildirilen bu adreslere gidilerek vatandaşlarımızın kontrolleri yapılacaktır. Sağlık personeli tarafından kontroller hastalarımızın mahremiyeti de dikkate alınarak şayet evleri müsait ise evlerinin önünde müsait değilse evlerinin içinde yapılacaktır. Sağlık personeli kontrolleri sonrasında şikayetleri hafif olan vatandaşlarımız mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacaktır. Sağlık personeli kontrolü sonrasında lüzumu görülen vatandaşlarımız ise sağlık tesislerine getirilecektir."
Hiçbir şikayeti olmayanların yaşadıkları evlerden bir kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli kişisel tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydı ile Kendirli beldesi sınırları içinde dışarı çıkabileceklerinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mutlak şartla evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise 155, 156 ve 112 nolu telefonlar aranarak bildirmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek elemanlarınca derhal karşılanacaktır.
Muhtarlarımız tarafından daha önceden bir şikayeti olmayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlarımızın bilgileri de muhtarlarımız tarafından hemen beldedeki sağlık görevlilerine veya 112'ye bildirilecektir. Belde ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile beldeye insani ihtiyaçları getiren kişi veya kurumların beldeye kontrollü bir şekilde girişi sağlanacaktır."
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Kaynak: AA

Etiketler: Kendirli, Rize, Güncel

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