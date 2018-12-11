Rize Valisi Canlı Yayında Açıklama Yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Aradı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Olayın nasıl gerçekleştirdiğini canlı yayında basın mensuplarına anlatan Rize Valisi Kemal Çeber'i bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Bu esnada Çeber, "Cumhurbaşkanımız arıyor" diyerek yayından ayrıldı.

"SİLAHINI ALIP GERİ DÖNÜYOR"

Rize Valisi, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Görüşmeden sonra polis memuru silahını aldıktan sonra makama geri dönüyor. Hiçbir şey demeden Altuğ müdürümüz ve içeriye giren polis arkadaşımızı yaralıyor. Müdürümüzhastaneye geldiğinde durumu ağırdı.

"O ŞAHSA POLİS MEMURU DİYEMİYORUM"

Bilgiler henüz çok taze yanlış bir şey söylememek lazım. İlk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış ve merkeze gelmek istemiş. Gelmesi uygun görülmemiş. İstediği sonucu alamadı. Ben o şahsa polis memuru diyemiyorum. O hain, bu sıkıntısının dışında sessiz sakin birisi."