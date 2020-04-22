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Rize Valisi Çeber 50 bin çay üreticisinin memlekete geliş izni iptal edildi

Rize Valisi Çeber: 50 bin çay üreticisinin memlekete geliş izni iptal edildiRİZE Valisi Kemal Çeber, çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin kişiye daha önce verilen izinlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı.

22.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:52
Rize Valisi Çeber: 50 bin çay üreticisinin memlekete geliş izni iptal edildi
RİZE Valisi Kemal Çeber, çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin kişiye daha önce verilen izinlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı. Rize Ticaret Borsası'nda yaklaşan çay tarımı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Kemal Çeber, açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında başlayacak çay tarımı için yaklaşık 50 bin kişinin Rize'ye gelmek için başvuruda bulunduğunu ve bu kişilere daha önce izin verildiğini hatırlatan Vali Çeber, 'Bu karar sonrası birçok vatandaşımız ilimize geldi. Seyahat düzenlemeleri konularında ve sürecin yürütümünde en üst merciler olan bakanlıklarımızın takdiriyle bu karar hükümsüz kaldı. Rize'ye gelmek isteyen yaklaşık 50 bin kişi ile ilgili daha önce belge karşılığında verilen izinler iptal edildi. Şu an biz çay tarımının nasıl yapılabileceği konusunda ilgililer ile toplantı halindeyiz. Sadece Üsküdar'da 53 bin Rizeli var. Sadece orada binlerce kişi Rize'ye gelmek için başvuru yaptı. Rize'deki müstahsil sayısı 200 bin. Bunun 135 bini Rize'de yaşıyor. Gerisi il dışında. Düzelttiğimiz bu durumdan sonra bu başvuruları ilimize alırsak yeniden tetikleyebiliriz. Karımıza nasıl bir tablo çıkar siz düşünüm. Hiç kimse gidelim hemşerilerimizi hasta edelim demiyor ama hastalık çok sinsi. Gelemeyenlerin çay tarımlarını komşuları yapacak. Gerekirse vefa destek gurubu tarafından bu konuda destek alacağız' dedi.
'RİZELİLER OLARAK BU İŞİ BAŞARIRIZ'
Çay müstahsillerinin illerine gelemediği için bir çalışma ve plan yapmaları gerektiğine değinen Vali Çeber, 'Artık verilmiş bir karar var. Tarlası burada ama kendi diğer illerde olan vatandaşlarımız için bir plan oluşturmalıyız. Bu toplantıyı o yüzden organize ettik. Biz Rizeliler olarak bu işi başarırız. Rizeliler 30-40 yıl önce bu işi nasıl aştıysa bizde aşacağız. Üniversitemizde okuyan yaklaşık 7 bin kişi burada kaldı. Birçok esnaf iş yerini kapattı. Hep birlikte bunu aşacak formüller üreteceğiz' dedi. Rize Valisi Çeber 50 bin çay üreticisinin memlekete geliş izni iptal edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Rize, Çay, Güncel , Haber
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