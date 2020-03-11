Rize Valisi Çeber'den Ünal Karaman'a hayırlı olsun ziyareti
Rize Valisi Kemal Çeber, Çaykur Rizespor Teknik Direktörlük görevine getirilen Ünal Karaman'ı ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.
11.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:26
Rize Valisi Kemal Çeber, Çaykur Rizespor Teknik Direktörlük görevine getirilen Ünal Karaman'ı ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Vali Kemal Çeber, Çaykur Rizespor'un Rize'nin önemli simgelerinden biri olduğu vurgusunu yaparak kulübe ve Ünal Karaman'a başarılar diledi. Teknik adam Karaman ve Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin gerçekleştirilmiş olan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Çeber'e teşekkür ettiler.
Öte yandan Karaman'ı gün içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. - RİZE
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Vali Kemal Çeber, Çaykur Rizespor'un Rize'nin önemli simgelerinden biri olduğu vurgusunu yaparak kulübe ve Ünal Karaman'a başarılar diledi. Teknik adam Karaman ve Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin gerçekleştirilmiş olan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Çeber'e teşekkür ettiler.
Öte yandan Karaman'ı gün içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. - RİZE
Kaynak: İHA
Etiketler : Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Karaman, Rize, Spor
Manşet
Haberler
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Spor
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Spor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Spor
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı