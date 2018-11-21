Rize Valisi Çeber'e Ziyaretler

Çay İşletmeleri
(ÇAYKUR) Genel Müdürü Ekrem Yüce
'nin Rize
Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret ettiği bildirildi.
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdür Yüce'nin beraberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ÇAYKUR Bayisi Ekin Adademir ile birlikte Çeber'i ziyaret ederek "hayırlı olsun" temennisinde bulundukları kaydedildi.
Açıklamada, Çeber'in şu ifadelerine yer verildi:
"Rize, deyince akla ilk gelen çaydır ve ÇAYKUR'da Türkiye
'nin en önemli müesseselerinden birisidir. İlimizin en önemli ekonomik girdisi olan çay sektörümüze, bizlerde katkı sağlama noktasında üzerimize düşecek görevlere her zaman hazırız."
Ekrem Yüce,CEO,Rize
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:57