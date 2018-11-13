Rize Valisi Çeber Hemşin'de

Rize
Valisi Kemal Çeber, Hemşin
ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vali Çeber, il olarak İlçe Jandarma
Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Daha sonra İlçe Kaymakamı Bayram Sağır'ı ziyaret ederek ilçe hakkında brifing alan Çeber, ardından Hemşin Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye ziyareti sırasında Başkan Halim Kazım Bekar, Hemşin Kentsel Dönüşüm
Projesi hakkında Vali Çeber'e bilgi verdi.
Hemşin Kentsel Dönüşüm Projesi'nin iyi hazırlanmış bir proje olduğunu ifade eden Çeber, "Rize coğrafi açıdan zor bir ilimiz. Bizler kamunun imkanlarını en olumlu şekilde kullanarak, ilgili tüm kurumlar omuz omuza vererek ve dayanışma içerisinde vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.
İlçe merkezinde bulunan yapay gölde de incelemelerde bulunan Vali Çeber daha sonra Pazar İlçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Çeber'e ziyaretleri sırasında, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı
, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Vekili Salih Kurtuluş eşlik etti.
Jandarma,Rize,Hemşin