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Rize Valisi Çeber'in babasının cenazesi defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede dün 73 yaşında hayatını kaybeden Rize Valisi Kemal Çeber'in babası Bekir Çeber'in cenazesi, Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

09.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:38
Tedavi gördüğü hastanede dün 73 yaşında hayatını kaybeden Valisi Kemal Çeber'in babası Bekir Çeber'in cenazesi, 'ın ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Bekir Çeber için Asri Cami'de ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Çeber'in cenazesi, daha sonra asri mezarlıkta toprağa verildi.
Cenazeye Kemal Çeber ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Tokat Valisi Ozan Balcı, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Rize Valisi Çeber'in babasının cenazesi defnedildi

Turhal, Tokat, Rize, Güncel

Kaynak: AA


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