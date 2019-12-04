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Rize Valisi ile Belediye Başkanı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Rize Valisi Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:56Rize Valisi ile Belediye Başkanı, AA'nın
Valisi Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Rahmi Metin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çeber, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi. kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu" fotoğrafını seçen Çeber, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" ve Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğrafına oy verdi.
Vali Çeber, yılın fotoğrafları oylamasının klasikleşen bir etkinlik olduğunu belirterek "Bizler de çok beğenerek takip ediyoruz. Yılı yeniden hafıza olarak tarama imkanı veriyor. Fotoğraf sanatını yakından incelemiş oluyoruz." dedi.
Bu yıl yine birbirinden değerli fotoğraflar olduğuna işaret eden Çeber, "Duygularımıza yenildiğimi düşünmüyorum. Spor bölümünü çok rahat seçtim. İçerik ve fotoğrafın anlamını üst üste koyunca çok rahat seçtim ama her biri birbirinden değerli fotoğraflar. Anadolu Ajansı bu işin uzmanı oldu. Her fotoğrafta, sanat, içerik ve incelik var." dedi.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" ve Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın zaferi" fotoğrafları için oy kullandı.
Yaşama dair mesajların fotoğraflarda açıkça göründüğüne vurgu yapan Metin, şunları kaydetti:
"Fotoğraflar mesajlarını net olarak iletiyor. Hayata dair önemli mesajlar içeriyor. Fotoğrafların da bir dili, kompozisyonu, kitabı olduğunu görmüş olduk. Fotoğraflar çok şey anlatıyor. Daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için amacına ulaşan bir yarışma olur."

Mustafa Yalçın, Rahmi Metin, Rize, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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