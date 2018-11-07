- Rize Valisi Kemal Çeber görevine başladı

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Valisi Kemal Çeber görevine başladı-Çeber: " Rize'de yaşayan herkes benim mesai arkadaşım"-"Kararnameden itibaren en fanatik Rizesporlu benim"
RİZE - Son Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliği
görevinden Rize Valiliği görevine atanan Kemal Çeber, bugün Rize'ye gelerek yeni görevine başladı. Vali Çeber, Rize Valiliği önünde kalabalık bir heyet tarafından karşılandı. Çeber, polis merasim mangasını selamladı. Kendisini karşılayan heyet ile tokalaşarak tanışan Vali Çeber, makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Rize'de yaşayan herkesin kendisi için mesai arkadaşı gibi olduğunu ifade eden Vali Çeber, Rize'de hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağının altını çizdi. Vali Çeber sözlerine şu şekilde devam etti: "Rize gibi özel bir ile hizmet etme şansı verdikleri için başta Sayın Cumhurbaşkanı
'mıza ve İçişleri Bakanımıza şükranlarını ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Rize, memleketimizin en önemli yerlerinden bir tanesi. Yeşil ve mavinin buluştuğu en güzel yer. Kaymakamlık yıllarımdan bu yana hep bunu söylerim; 7'den 70'e herkes benim mesai arkadaşım. Sadece il müdürleri ve kurum amirleri değil. Rize'de yaşayan herkes benim mesai arkadaşım. Herkesin fikri, planı, projesi benim için son derece önemlidir. Rize'nin potansiyelini biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim önümüze koyduğu hedef olarak 2023 ve 2071 hedeflerine en çok katkı veren illerden birisi olacağını değerlendiriyorum. Bu anlamda hizmet etmek bizim için gurur meselesi olacak. İnşallah hep beraber güzel şeyler yapacağız."- " Kararnameden itibaren en fanatik Rizesporlu benim'Kararname sonrasında Çaykur Rizespor
Kulüp Başkanı Hasan . Kartal
ile telefonda görüştüklerini belirten Vali Çeber, takımın şu anda şanssızlıklara kurban gittiğini ifade etti. Vali Çeber sözlerine şu şekilde devam etti: "Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal
, geçtiğimiz gün beni aradığında başkana, "Başkan ne yaparsan yap takımımız yukarılara doğru gitsin" dedim. Ben Karabük'e gittiğimde Karabükspor
ligden düştü. Bazı arkadaşlar espiri olarak; gidersen Rize'nin başına gelirse" diye söylenişlerde bulunuyorlar. Takımımız şanssızlıklara kurban gidiyor gibi geliyor bana. Toparlanıp yükseleceğine inanıyorum. Kararnameden itibaren en fanatik Rizesporlu benim. Gönülden söylüyorum.
Karabük Valiliği,Karabük,Rize
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:25