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Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsillerini uyardı

Doğa Karadeniz'de yaş çay sezonu yaklaşırken, Covid-19 salgını nedeni ile il dışından gelecek üreticiler için Rize Valiliği tarafından alınan önlemler arttırılıyor.

15.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:12
Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsillerini uyardı
Doğa Karadeniz 'de yaş çay sezonu yaklaşırken, Covid-19 salgını nedeni ile il dışından gelecek üreticiler için Rize Valiliği tarafından alınan önlemler arttırılıyor.

Rize Valisi Kemal Çeber il dışından gelecek olan çay müstahsili ve mevsimlik işçi olarak çalışacakları için uygulama programı hazırladıklarını belirterek "Yaş çay sezonunun muhtemelen Mayısın 15'inde başlaması bekleniyor. Bu yüzden il dışından gelecek olan vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini dikkate alarak 30 Nisan'a kadar gelmelerini istiyoruz. 30 Nisan'dan sonra gelmek isteyenlere izin verilmemesini talep edeceğiz. Gelen herkes karantinada kalmak zorunda. Mayısın 5'inde gelirse kampanya 15'inde başlayacak. Buna hiç taviz vermeyeceğiz. Gelen herkes 14 gün mutlak karantinada kalacak. Müstahsil olarak gelecek hemşehrilerimiz kendi evlerine gelecekse kendi başına, bir eve geliyorsa evdekilerle birlikte 14 gün karantinada duracak. Bunları muhtarlarımız, karantina ve takip ekiplerimiz denetleyecek vefa sosyal grubumuz siparişlerini alarak eksiklerini giderecek. Bu konuda da gevşeklik gösteren tüm kamu kurumlarına ceza ve tüm yaptırımlarımızı uygulayacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Karadeniz, Rize, Ekonomi
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