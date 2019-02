Rize Valisi: Kentsel Dönüşüm Kaçınılmaz, Yoksa Kendimizi İntihar Sürecine Sokarız

Kaynak: DHA

RİZE'de, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 8 bin dolayında yapıda kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Rize Valisi Kemal Çeber, "Rize'de bir kentsel dönüşüm kaçınılmaz. Yoksa, Allah korusun kendimizi adeta intihar gibi sürece sokmuş oluruz" dedi.Rize'de dolgu alanındaki riskli yapılarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Kemal Çeber, kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi. Vali Çeber, "Yoksa, Allah korusun kendimizi adeta intihar gibi sürece sokmuş oluruz. Rize kent merkezi kentsel dönüşümüyle ilgili, algı, karar ve irade anlamında bir sorun olmadığını düşünüyorum. Hem Rize siyaseti, hem ilgili kurumlar bu işte kesin olarak kararlı. Bundan sonraki süreç de vatandaşlarımızla birlikte yürüyecek bir süreç. Yaklaşık 8 bin civarında konut ve iş yerini ilgilendiren bir süreç. Rezerv alanlarıyla ilgili daha önce bir çalışma yapılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bu konuyu görüşüp bazı yerlere de baktık. Hali hazırda stadyumun yanındaki o bilinen 3-5 ayrı mülkiyetten oluşan alan, bizim geniş bir rezerv alanımız olarak görülüyor. Bakanımız, o gün TOKİ başkanımıza talimatlarını verdi. Bu konuda Ankara'da çalışılıyor. Konunun teknik boyutunu TOKİ önderliğinde yürüteceğiz. Yerel ile Ankara'nın birlikte yürüttüğü bir süreç olarak konuyu işleyeceğiz" dedi.'FAZLA ZAMAN HARCAMA LÜKSÜMÜZ YOK'Rize'de Yeniköy Mahallesi'nde geçen hafta çatlaklar oluşması üzerine tahliye edilen 8 katlı 21 daireli Kent apartmanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Çeber, şunları dedi: "İlimizde, İstanbul Kartal'dakine benzer Allah korusun bir can kaybı yaşamadan atlattığımız bir süreç yaşandı. Bir apartmanımızı boşaltmak durumunda kaldık. Rize'nin deprem anlamındaki yeri güncellendi, bir derece arttı. İnşaatları gördüğünüzde, demir ve inşaat kalitesi, evlerin durumunun çok parlak olmadığı çıplak gözle bile görülüyor. Onun için daha fazla zaman harcamak gibi bir lüksümüz yok. En kısa zamanda başlamamız lazım. Bu yıl içinde belli adımlar atılacağını ifade edebilirim ama bakanlığımız ve TOKİ süreci yürüttüğü için, biz de oradan gelecek çalışmaları bekliyoruz."'RİSKLİ BİNALARDA YÜZDE 6 EĞİM VAR'Engindere Mahallesi'nde yıllar önce inşa edilen ve dolgu olan zemindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan toplam 96 daireli 4 binanın durumunu değerlendiren Vali Çeber, "Onunla ilgili aslında atılacak adımlar mevzuatımızda yazıyor. Yapılanlar yapılmış. Yanılmıyorsam 94'ten beri hemen hemen her yıl ya da 2 yılda bir o binalar gündeme gelmiş. Her seferinde ilgili birimler, bina sakinlerine durumu anlatmış, riskleri aktarmış. Mevzuatı da onlara anlatarak, demişler ki; 'arkadaşlar buralara başvurup risk tespiti isteyebilirsiniz. İsterseniz bunu resen biz yaparız, akabinde size 18 ay kira yardımı yapabiliriz. Ondan sonra riskli bina kabul edildiği zaman, birçok vergiden muaf olarak evlerinizi yenileme şansınız var. Gelin bu yola bir an önce başlayalım' diye vatandaşlarımıza söylenmiş. Biz bu süreci daha da geliştirerek yeniden yapıyoruz. Denilen doğru, yaklaşık yüzde 6'ya kadar bir eğimin olduğundan bahsediyorlar. Sayın bakanımız geldiğinde, otelden de o bina görülüyordu. Tekrar baktık. Oradaki vatandaşlarımızın da son derece duyarlı olması lazım. Bir an önce binalarının risk analizlerinin yapılıp; tahliye gerekiyorsa tahliye, güçlendirme gerekiyorsa usulüne uygun güçlendirme, yenileme gerekiyorsa yenileme yapmak lazım. Arkadaşlarımız tekrar bu görüşmeleri sürdürüyor" ifadelerini kullandı.RAPOR HAZIRLANDI, TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİLDİÖte yandan, Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nca dolgu alan üzerindeki binalarla ilgili geçen yıl hazırlanan raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin, oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğü vurgulandı. Raporda, ayrıca, güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.DEMİRLER AÇIĞA ÇIKTI, TAŞIYICI KOLONLAR DÖKÜLÜYORRaporda, Gürcistan'da geçen yıl meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin fay hattını etkilediği ve yarılmayı hızlandırdığı belirlenirken, Doğu Karadeniz'in 4'üncü derece deprem riski bölgesinden 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesi sonrası gözler yeniden dolgu alanındaki binalara çevrildi. Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nca yapılan teknik incelemelerde, dolgu üzerinde deniz korozyonuna uğrayan çok sayıda binanın temellerinin ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. Bina temellerindeki demirlerin açığa çıktığı ve kolonların tahrip olduğu tespit edildi. Hasarın en fazla gözlendiği yerlerin başında, 3 kat olarak inşa edilen ancak sonradan 3 ilave kat daha atılan cami, mescit, lokanta ve çok sayıda dernek ve vakfa ait yerlerin bulunduğu belediye blokları geliyor.- Rize