Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Rize Valisi'nden 'evde kal' mesajı - Haberler

Rize Valisi'nden 'evde kal' mesajı

Rize Valisi'nden 'evde kal' mesajıRİZE Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan görüntülü paylaştığı mesajında vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

22.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:26
Rize Valisi'nden 'evde kal' mesajı
RİZE Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan görüntülü paylaştığı mesajında vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte tüm önlemlerin alındığını belirterek, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı. Rizelilere evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunan Vali Çeber, "Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları ile evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye, Evde kal Rize diyoruz. Bende çalışmalarımı mesai arkadaşlarımla online olarak evden yürütüyorum. Son gelen uyarı 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin evden çıkmaması yönündeydi. Vefa sosyal destek guruplarımızı oluşturduk. Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte büyüklerimizin ihtiyaçlarını 112, 155 ve 156 hatlarından alıp gidermeye gayret edeceğiz. Bu noktada herkese iş düşüyor. Büyüklerinizi arayın ve evden çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatın. Siz eğer mecbur kalır çıkarsanız onları telefonla arayarak ihtiyaçları var mı öğrenerek gidermeye yardımcı olun. Rize her zaman en güzelini yapar" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Rize Valisi’nden ’evde kal’ mesajı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Rize Valisi'nden 'evde kal' mesajı
Etiketler : Rize, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Kırşehir'de çöp konteynerleri ve çöp toplama alanları dezenfekte edildi - Haber KTB Başkanı Recep Bağlamış: "Kırmızı et üretiminde problem bulunmamaktadır" - Haber Antalya'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Haber Milli Eğitim Müdürü Tevke'den "uzaktan eğitim" açıklaması - Haber Sanatçılar ICAF'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yapacak - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading