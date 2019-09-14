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Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış uyarısı

Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

14.09.2019 21:16Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış uyarısı
Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden sonra bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.
Yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımdaki aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Artvin, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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