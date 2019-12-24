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Rize ve trabzon'da yeni orman yangınları

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınlarıTrabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 farklı noktada ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde örtü yangını çıktı.

24.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:00
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Trabzon'un ilçesinde 5 farklı noktada ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde örtü yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangınlara güçlükle müdahale ediyor.
Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının ardından, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 mahallede ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde farklı noktalardaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
61 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 ayrı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının 61'i kontrol altına alınarak söndürülmüştü.
Rize ve trabzon'da yeni orman yangınları

Dernekpazarı, Trabzon, Rize, Güncel

Kaynak: DHA


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