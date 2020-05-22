Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi

Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi (2)VALİ ÇEBER: KARANTİNADAKİ ÜRETİCİLER KONTROL EDİLİYORRize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile birlikte Çaykur Ziraat Çay Bahçesi'nde sembolik çay hasadı yaptı.

22.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:10
Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi (2)
VALİ ÇEBER: KARANTİNADAKİ ÜRETİCİLER KONTROL EDİLİYOR
Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile birlikte Çaykur Ziraat Çay Bahçesi'nde sembolik çay hasadı yaptı. Vali Çeber, çay hasadı sonrası il dışından çay hasadı için gelen üreticilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kente gelen çay üreticilerinin konulan karantina kurallarına riayet ettiklerini belirten Vali Çeber, üreticilere teşekkür etti. Vali Çeber, 'Bizim gönüllülerden oluşan grubumuz günün belli saatlerinde Rize'deki evlerine yerleşmiş olan hemşerilerimizi arayarak kontrolleri gerçekleştiriyor. Şu ana kadar evinde bulamadığımız hemşerimiz olmadı. Hepsi taahhütnamede imzaladığı konulara çok dikkat ediyor ve bu da bizi mutlu ediyor. Hiçbir Rizeli buradaki yakınlarının hemşehrilerini hasta etmek ya da buradan hastalık kapmak için gelmiyor. Yol kontrol noktalarımız da tespit edilen ve karantina altına alınması ihtiyacı hasıl olan bir hemşehrimiz, bir misafirimiz olmadı. Bundan sonra da olmaz diye ümit ediyoruz' dedi.
'15 GÜNDE TEK BİR VAKA GÖRÜLDÜ'
Rize'de 15 gündür sadece bir koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıklayan Vali Çeber, şöyle konuştu:
'Uzun bir süredir Rize'de salgınla ilgili durumumuz çok iyi gidiyor. Aslında ben her zaman salgınla ilgili rakam vermekten çekiniyorum, çünkü rehavetten korkuyorum. Yaklaşık 15 günlük bir aradan sonra dün bir vakamız olduğunu söyleyebilirim. Vaka nasıl oldu bizim için çok önemli. Dışarıdan gelen bir hemşehrimiz değil, halihazır burada yaşayan bir kamu görevlisi. İşi için gittiği Ankara'da kaldığı otelden kaptığı düşünülüyor. Rize'de yalnız yaşadığı için bir teması yok. Genç bir hastamız kısa zamanda şifa bulmasını umut ediyoruz. Bu vakamızla beraber Rize'de 3- 5 tane hastamız var. Aldığımız tedbirlerle birlikte çay hasat dönemini de yüzümüzün akıyla dikkatli bir şekilde atlattığımız zaman Rize'de sıkıntılı yeni bir periyot yaşamayacağımızı düşünüyoruz.'
'100 KİŞİLİK EKİP COVİD-19 TESTİ YAPACAK'
Türkiye'de ilk olan bir uygulamaya başlayacaklarını açıklayan Vali Çeber, "100 kişilik ekip kuruyoruz. Her branştan sağlıkçımız var. Bu ekip dışarıdan gelen hemşehrilerimizin bulunduğu haneden bir kişinin Covid-19 testini yapacak. O kişinin testi negatif çıktığında alım merkezlerine gidebilecek, alışverişini gerçekleştirebilecek. Diğer hane halkı ise bu testin sonucunda çay bahçelerinde çalışmaya başlayacak.14 günlük karantina periyodu tamamlandığında da normal hayatlarına devam edecekler? diye konuştu. Rize’ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Rahmi Metin, Çaykur, Rize, Çay, Güncel, Haber

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