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Rize'ye gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu

Rize'ye gelenlere 14 gün karantina zorunluluğuRİZE'de koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan 'varış kontrol belgesi' uygulaması ile il dışından gelenler, oluşturulan arama noktalarında sağlık kontrolünden geçiriliyor.

27.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:27
Rize 'ye gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu
RİZE'de koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan 'varış kontrol belgesi' uygulaması ile il dışından gelenler, oluşturulan arama noktalarında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından ise 14 gün evlerinde karantina altında tutuluyor. Ekipler, evleri dolaşarak karantinaya uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımının yaklaşmasıyla vatandaşlar, büyük kentlerden Rize'ye dönmeye başladı. Rize Valiliği de aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'varış kontrol belgesi? uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında il dışından otobüsler ve özel araçları ile kentte gelenler, oluşturulan arama noktalarda sağlık kontrolünden geçiriliyor, kayıt altına alınıyor. Bu kişiler tedbir amaçlı 14 gün evlerinde gözlem altında tutuluyor. Ekipler, evleri dolaşarak karantinaya uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.
İstanbul 'dan Rize'ye gelen Eyüp Pazarcı (66), aldığı izinle memleketine döndüğünü belirterek "Kışın İstanbul'da, yazın burada yaşarım. Orada 10 gün karantinada kaldım. Şimdi ise memleketime geldim. Kaymakamlıktan izin aldım ve geldim. Bu uygulama çok güzel böyle olursa bu mikrop dağılmaz" dedi.
Ankara 'dan gelen Mevlüt Kesimal ise "Uygulama iyi olmuş. Tedbir amaçlı bu uygulamalar çok güzel. Ben uygulamayı beğendim. Biz de kurallara uyacağız" diye konuştu.
Şener Ökten ise "Ankara'dan memleketime geldim. Bu uygulamadan haberim yoktu. Bilseydim tabii gelmezdim. Şimdi evimde 14 gün tedbir amaçlı karantinada olacağım. Keşke daha önce yapsalardı" ifadelerini kullandı.
KARANTİNADA BEKLİYOR
Ankara'dan geldiği için evinde 14 günlük karantinada bekleyen Muhammet Ali Yılmazer de şunları söyledi:
"Bu uygulamadan haberim vardı. Rize'ye girmeden çevirdiler bizi. Ateşimizi ölçtüler, 14 günlük karantina altında olacağımıza dair kağıt imzaladık. Evde çocuklar vardı. Onları köye gönderdim. Bugün karantinaya başladık. Bence çok güzel bir uygulama, Ankara'dan gelene kadar birçok ilden geçtik. Hiçbir ilde böyle bir uygulama görmedik. Rize'ye girdiğimizde bizi çevirdiler."
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Rize’ye gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğu Karadeniz Bölgesi, İstanbul, Ankara, Rize, Güncel

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Rize'ye gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu

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