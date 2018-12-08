Rize'ye İyi Hizmet Edeceğimize İnanıyorum"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Rize
Belediye Başkan adayı olan eski İl Genel Meclis Başkanı Rahmi Metin
, Rize'de gazetecilerle bir araya geldi.
Metin, AK Parti Rize İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bu sürecin kendisi için hayırlı olmasını diledi.
2003 yılından beri AK Parti ile siyasetin içinde olduğunu ifade eden Metin, "Rize'yi hep birlikte ileriye taşımaya çalışacağız." dedi.
Yapıcı eleştirilerin kendisi için bir yol haritası olacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Bizim göremediklerimiz bir nevi bu şekilde görülmüş olacak. Uzun yıllardır eğitim camiasının içindeydim. 7 yıl il genel meclis başkanlığı görevi yaptım. Şimdi de AK Parti tarafından belediye başkan adaylığım açıklandı. Bu görev bize verildi. Rize'ye iyi hizmet edeceğimize inanıyorum. Sevdalı olmak, dert edinmek demektir. Dert edinmek, çözüm odaklıdır. Çözüm sonuçlanana kadar dert edinmektir. Rize'deki meseleleri dert edineceğiz. Az çok sorunları biliyoruz. Bu ili hep birlikte yöneteceğiz."
AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ise şubatta seçim kampanyasının başlayacağını belirterek, "İlçe belediye başkan adayı belirleme çalışmalarımız devam etmektedir. En kısa süre içinde onlar da açıklanacak. Açıklandıktan sonra çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek." dedi.
Toplantıya, Merkez
İlçe Başkanı Fatih Mehmet
Köse de katıldı.
Rize
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:48