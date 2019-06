RİZE Yol çalışmasında hasar gören tarihi kemer köprünün onarılmamasına tepki

Kaynak: DHA

Yol çalışmasında hasar gören tarihi kemer köprünün onarılmamasına tepki Rize 'nin Çayeli ilçesinde Anıtlar Kurulu tarafından 'Kültür Varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınan 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprü'nün bir ayağı, 6 ay önce yol genişletme çalışması sırasında hasar gördü. Bölge sakinleri 3 asırdır onlarca sel afetine rağmen ayakta kalan köprünün kaderine terk edildiğini belirterek bir an önce onarılmasını istedi.Çayeli ilçesi ile Kaptanpaşa köyü arasındaki 20 kilometrelik güzergahta 6 ay önce yol genişletme ve istinat duvarı yapım çalışması başlatıldı. Yol genişletme çalışması sırasında, Yeşiltepe köyü yakınındaki, Anıtlar Kurulu tarafından 'Kültür Varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınan, 14 metre yüksekliğe, 30 metre uzunluğa ve 2,9 metre genişliğe sahip 300 yıllık Kemer Taş Köprü'nün ayağı hasar gördü. Yol seviyesi 3 metre düşürülünce köprü ayağındaki taşlar da yerinden söküldü. Vatandaşlar, onlarca sel afetine rağmen ayakta kalan tarihi köprünün yıkılma riski ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek sosyal medyada tepkilerini paylaştı. 6 ay geçmesine rağmen köprüde onarım yapılmaması tepkilere neden oluyor.'KÖPRÜYÜ KORUMAK İSTİYORUZ'Kaptanpaşa Köyü Muhtarı Turgut Karaloğlu, 200 yıllık köprünün bugüne kadar korunduğunu hatırlatarak, Yeni nesil olarak bizde koruma altına almak istiyoruz. Tarihi dokumuza zarar vermeden bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Yetkililer, köprünün temelinde bir problem olmadığından yıkılma riskinin bulunmadığını söylediler. Bunun yanında yapılan herhangi bir çalışma da yok dedi.Erol Marangoz da, Daha önce bir köprümüz sel felaketinde yıkıldı. Şimdi elimizde bir tane kaldı ve bunun korunması gerekiyor. Bu köprü sadece vadimizin değil, Rize'nin, Karadeniz 'in ve Türkiye 'nin bir kültürel değeridir diye konuştu.Büşra Şen ise 100 yıllardır var olan bir köprünün şimdi bu hale düşmesi çok kötü bir durum. Böyle değerlerimizi korumamız lazım şeklinde konuştu.Köprünün onarılmayı beklediğini söyleyen Yeşiltepe Köyü Muhtarı İsmail Marangoz, Köprümüz 7-8 aydır yapılmayı bekliyor. Bölge halkı olarak hepimiz bu durumdan şikayetçiyiz. Köyün muhtarı olarak mütahit firma ile sürekli görüşüyorum. Son görüşmemde köprünün en kısa sürede yapılacağı söylendi. Her konuştuğumuzda en kısa sürede başlanacağı söyleniyor. Sürekli olarak başlaması adına biz çalışmalarımızı yapıyoruz ama bir türlü başlamadı ifadelerini kullandı.YEŞİLTEPE KÖPRÜSÜYeşiltepe Köprüsü, Çayeli merkeze 19 kilometre mesafede, Senoz Vadisi 'ndedir. Etkileyici görüntüsüyle dikkat çeken köprü Tolenis veya Kestanelik adlarıyla da anılır. Uzundere köyünden Kalyoncu Hacı Sabit ve Ahmet Efendi tarafından hayır amacıyla yaptırılmıştır. Köprünün ustası Pazar ilçesinin Suçatı (Apso) köyündendir. Eski adı Mesahor olan Kaptanpaşa'nın girişinde bulunan köprü, Büyükdere üzerinde yükselir. Kaptanpaşa-Çataldere İncesu Yaylası'ndan İspir tarafına giden tarihi ticaret yolu üzerinde olması, köprüyü önemli kılmaktadır. Kemer kısmı merdivenlerle döşenmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanır ve dikdörtgen planlıdır. Ayakları doğal kayalara oturmaktadır. 14 metre yüksekliğe, 30 metre uzunluğa ve 2,9 metre genişliğe sahiptir. Köprü, Anıtlar Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.