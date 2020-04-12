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Rizeli Bayraktar çifti Korona virüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi

Rize'de Korona virüs hastalığına yakalanan çift, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

12.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:59
Rizeli Bayraktar çifti Korona virüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi
Rize 'de Korona virüs hastalığına yakalanan çift, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Kaçkar Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören çift, sağlıklarına kavuşarak, sağlık personelinin alkışları eşliğinde taburcu oldu. Yaklaşık 10 gün önce Kaçkar Devlet Hastanesine Kovid-19 hastalığı belirtileri ile müracaat eden Eyüp Bayraktar (66) ve eşi Hanife Bayraktar'ın (63) yapılan testleri pozitif çıkınca çifti ayrı ayrı pandemi servisinde tedavi altına alındı.

Bayraktar çifti, yaklaşık 10 günlük tedavilerinin ardından son yapılan testleri negatif çıkınca bugün taburcu edildi. Birlikte geldikleri hastanede ayrı odalara alınarak tedavi edilen Bayraktar çifti, sağlıklarına kavuşmalarının ardından birbirlerine sarılması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Eşinin sarılması üzerine Eyüp Bayraktar, "Ben sarılmayalım.' Dedim ama hanım dayanamadı" diye konuşması gülüşmelere neden oldu.

Kendilerini alkışlarla taburcu eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hanife Bayraktar ise "Hepiniz emeği çok üzerimizde. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun" diyerek sağlık çalışanları ile vedalaştı. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Hanife, Eyüp, Rize, Güncel
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