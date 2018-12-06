Rizeli Behçet Hastası Vatandaşın Dramı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:01



06 Aralık 2018 Perşembe 16:01

Rize'nin Hemşin İlçesi Yeniköy Mahallesinde yaşayan 39 yaşındaki Gökmen Yeniyurt, yakalandığı Behçet hastalığı yüzünden zor günler yaşıyor.Babasının sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen Yeniyurt, yüzde 92 engelli raporuna rağmen isteğinin reddedildiğini ve ayaklarının çürümeye başladığını söyleyerek, "İnternetli bir telefonum olsa bunları tüm Türkiye'ye şikayet edeceğim. Bana 'İdare Mahkemesi'ne başvur kesin kazanırsın' diyorlar. Ben Hemşin'den Pazar'a gidecek parayı zor buluyorum. Mahkemeden ne anlarım. İki ayağım da hastalıktan çürümeye başladı. Ben yüzde 92 engelliyim. Babamın sağlık hizmetinden faydalanabilmek için Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor aldım. Ankara'ya gönderdim. Raporun eksik olduğunu söylediler. İtiraz edince üst kurula gönderildi, raporlarım. Üst kuruldan bana gelen cevapta, raporların yeterli olduğu ancak ayağımdan ultrasonun eksik olduğu şeklindeydi. Bana ayaklarımdan ultrason sonucunu göndermem halinde babamın sağlık hizmetinden faydalanabileceğimi söylediler. Ben de bu isteği yerine getirdim. Ama bu sefer de benim yüzde 92 olan raporumu üst kurul yüzde 60'ın altına indirdi. Ben Behçet hastasıyım. Milletvekillerinden, bakandan destek istedim. Hepsi tamam demesine rağmen benim hastalığım her geçen gün ilerliyor ve kimse yardım etmiyor" dedi.Behçet hastalığının dışında, hastanedeki ihmaller sonucu vücudunda başka sıkıntılar oluştuğunu da söyleyen Yeniyurt, "Derdimi televizyonların ihbar hatlarına göndermek istedim ama internetli bir cep telefonum olmadığı için kendimi çekip yollayamadım. İnanıyorum ki bir anlayışlı devlet görevlisi benim halimi görse yardımcı olacak. Yürümekte zorluk çekiyorum. Tek isteğim babamın sağlık hizmetinden faydalanmak. Başka bir şey istemiyorum" diye konuştu. - RİZE