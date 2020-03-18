Rizeli çoban bu kez Korona virüse türkü yazdı
Sosyal medya hesabından paylaştığı türküler ve keçileriyle armut kavgasıyla gündeme gelen Rize'nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan çoban Ali Güney bu kez Korona virüse (Covid-19) türkü yazdı.
18.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:20
Sosyal medya hesabından paylaştığı türküler ve keçileriyle armut kavgasıyla gündeme gelen Rize 'nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan çoban Ali Güney bu kez Korona virüse (Covid-19) türkü yazdı.
Türküsünde Korona virüse karşı kolonya kullanılmasına da değinen Güney, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminde tankın önüne yatan vatandaşlardan örnek vermeyi de ihmal etmedi.
Güney türküsünde şu ifadelere yer verdi:
"Oy korona korona kızlar girsin horona,
Dağlarda çoban deyin beni size sorana,
Korona korkusundan camilerden kaçtınız,
Korona korkusundan kolonyaya daldınız.
Yüksek yüksek dağlarda çiçekler açıyor mu?
Kolonya kokusundan Azrail kaçıyor mu?
Sabahtan erken çıkar aç bırakma koyunu,
Bu korona virüsü acaba kimin oyunu?
Tankın önüne yattın mermiye kafa attın,
Ey gidi Türk milleti koronadan ne korktun?
Nerde hoca, diyanet millete vaiz versin,
Allah'a dua edin göklerden şifa insin." - RİZE
Türküsünde Korona virüse karşı kolonya kullanılmasına da değinen Güney, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminde tankın önüne yatan vatandaşlardan örnek vermeyi de ihmal etmedi.
Güney türküsünde şu ifadelere yer verdi:
"Oy korona korona kızlar girsin horona,
Dağlarda çoban deyin beni size sorana,
Korona korkusundan camilerden kaçtınız,
Korona korkusundan kolonyaya daldınız.
Yüksek yüksek dağlarda çiçekler açıyor mu?
Kolonya kokusundan Azrail kaçıyor mu?
Sabahtan erken çıkar aç bırakma koyunu,
Bu korona virüsü acaba kimin oyunu?
Tankın önüne yattın mermiye kafa attın,
Ey gidi Türk milleti koronadan ne korktun?
Nerde hoca, diyanet millete vaiz versin,
Allah'a dua edin göklerden şifa insin." - RİZE
Kaynak: İHA
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