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Rizeli esnafının dezenfektan hayratı

Rize'nin Çayeli ilçesinde esnaflık yapan Fazlı Temel isimli vatandaş, büfesinin önüne yerleştirdiği dezenfekte ürünlerini halka ikram ediyor.

26.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:28
Rizeli esnafının dezenfektan hayratı
Rize 'nin Çayeli ilçesinde esnaflık yapan Fazlı Temel isimli vatandaş, büfesinin önüne yerleştirdiği dezenfekte ürünlerini halka ikram ediyor.

Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesinde 20 yıldır büfe işletmeciliği yapan Fazlı Temel, koronavirüse karşı kullanılan kolonya ve ıslak mendilleri, ihtiyaç halinde ücretsiz olarak ikram ediyor. Büfesinin önüne yerleştirdiği ürünler, halk tarafından kullanılabiliyor.

Temel, ürünlerin yanına insanların dikkatini çekmek için "Anlık ihtiyaç halinde ikramımızdır.", "Çayeli için birlik ve beraberlik olma zamanı" ifadeleri yazılı kağıtlar astı.

Temel'in yapmış olduğu bu farkındalık, büfenin önünden geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Fiyat yükselten diğer esnaf arkadaşlarına inat olarak böyle bir uygulamayı hayata geçirdiğini ifade eden Temel, kültürlerinden gelen paylaşmak olgusunu gün yüzünde tutmayı amaçladığını belirtti.

Zaman zaman maliyetine satış yaptığını belirten Rizeli esnaf Fazlı Temel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelinde koronavirüsle ilgili sıkıntıları hep birlikte aşmak için ve stokçulara karşı mesaj olsun diye böyle bir uygulamayı hayata geçirdim. Kültürümüzden de gelen paylaşmak olayını insanlara göstermek istedim. Son zamanlarda bazı temizlik tüketim maddelerinde fiyat artışı oldu. Bizler iş yerimizde böyle bir artışı yansıtmadık. Bazı durumlarda maliyetine bile satış yaptım. Kolonya bulamadım, bulsaydım kolonya bile maliyetine satacaktım. Fiyat yükselten diğer esnaf arkadaşlara inat bizde hem bedavadır hem de ikramdır. Biz Cumhurbaşkanımızın ilinde yaşıyoruz. Ona hitben ilimizi iyi temsil etmenin gayreti içerisindeyim. İnşallah bu süreci iyi bir şekilde atlatacağız." - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Fazlı Temel, Çayeli, Rize, Güncel

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