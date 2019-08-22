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Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı!

Çaykur Rizespor'da forma giyen Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un futbol topunu düşürmeden elbisesini çıkardığı video sosyal medyada çok konuşuldu.

22.08.2019 15:58
Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı!

Çaykur Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un futbol topunu topuklu ayakkabı ile boynunun üzerine fırlattıktan sonra topu düşürmeden elbisesi çıkardığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Irina'nın topu yere düşürmeden elbisesi çıkarma becerisi ile takipçilerin büyük takdirini topladı. Irina Moroziuk'in Instagram'da 27 bin takipçisi bulunuyor.

Çaykur Rizespor, Irina Moroziuk eşi Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'u 1 Temmuz 2019 tarihinde bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı!

Çaykur Rizespor, Futbol, Spor

YORUMLAR (5)
MNR: ukrayna dedin mi kafi be :)
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MERVE: Bu üstün yetenek için şüktretmelisin kimse yapamaz
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İSO: Üstü cikardi simdi sira alt tarafta. . .
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İSO: Bugün Trabzonsporun UEFA maci var tek bir haber yok. Medya kalkmis soyunan kadin servis ediyor bize. Buna yuuuuh denir. .
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.: BUNA ANCA ENAYİLER İNANIR . VİDEOYU DURDURUP İLERDEN YENİDEN BAŞLATMIŞ . BELLİKİ O ARADA TOP YERE DÜŞMÜŞ .
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