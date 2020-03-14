Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü
Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü Kemençe ustası Alihan Civelek: "Koronavirüs'ten gerilen insanımızı yumuşatmak istedim Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek koronavirüse yazdığı türkü ile sosyal medyayı salladı.
14.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:12
Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs 'e türküKemençe ustası Alihan Civelek: "Koronavirüs'ten gerilen insanımızı yumuşatmak istedim
RİZE - Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek koronavirüse yazdığı türkü ile sosyal medyayı salladı. Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından, hastalığa dikkat çekmek için bir türkü yazdı. Civelek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında da yazdığı türküyü çalarak söyleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan türkü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Civelek "Dünyada bir koronavirüs gerçeği var. Herkes çok gergin. Bende bu gerginliği yumuşatmak adına bir türkü yazdım, çaldım ve söyledim. Herkesten de ilgi gördü" ifadelerini kullandı.Civelek sosyal paylaşım sitelerinde defalarca paylaşılan türkü de şu sözlere yer verdi;Koronanın adını/ Hiç sevmedim tadını/ Uzak dur gavur bizden/ Almadım muradımıSevdamı alacağım/ Horon oynayacağım/ Korona var diyorlar/ Elini tutacağımHoron ele ele olur/ Sevda dil ile olur/ Uzak dur ula bizden/ Dünya sana dar olurRizelinin huyudur/ Hep çatar sağa sola/ Allah'ından bulacaksın/ Çin menşeili korona
RİZE - Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek koronavirüse yazdığı türkü ile sosyal medyayı salladı. Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından, hastalığa dikkat çekmek için bir türkü yazdı. Civelek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında da yazdığı türküyü çalarak söyleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan türkü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Civelek "Dünyada bir koronavirüs gerçeği var. Herkes çok gergin. Bende bu gerginliği yumuşatmak adına bir türkü yazdım, çaldım ve söyledim. Herkesten de ilgi gördü" ifadelerini kullandı.Civelek sosyal paylaşım sitelerinde defalarca paylaşılan türkü de şu sözlere yer verdi;Koronanın adını/ Hiç sevmedim tadını/ Uzak dur gavur bizden/ Almadım muradımıSevdamı alacağım/ Horon oynayacağım/ Korona var diyorlar/ Elini tutacağımHoron ele ele olur/ Sevda dil ile olur/ Uzak dur ula bizden/ Dünya sana dar olurRizelinin huyudur/ Hep çatar sağa sola/ Allah'ından bulacaksın/ Çin menşeili korona
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Rize, Genel
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