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Rizeli muhtarlardan ikametgah çağrısı

Rize'li muhtarlar, Rize'de yaşayan vatandaşların ikametgahlarını oturdukları adreslere taşımalarını istedi.

10.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:42Rizeli muhtarlardan ikametgah çağrısı
'li muhtarlar, Rize'de yaşayan vatandaşların ikametgahlarını oturdukları adreslere taşımalarını istedi.
Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya, Rize Kalesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Merkez Muhtarlar Derneği olarak Rize'de oturan vatandaşların ikametgahlarını oturduğu yere taşımalarını istediklerini söyledi.
Vatandaşların bir çoğunun hizmet aldığı yerdeki adreslerde oturmadığını ifade eden Kaya, "Bunu kendimiz kazanalım diye istiyoruz. Bazı vatandaşlarımız biz köyde iki veya üç ay kalıyoruz oranın da hizmet almasını istiyoruz diyebilir. Biz adresinizi köyden Rize merkeze taşıyın demiyoruz. Eğer oturdukları yerden ikametgahlarını başka bir ile veya köye taşınmış iseler hizmet aldıkları yere almalarını istiyoruz. Şehrimizde oturduğu halde resmi ikameti olmayan vatandaşlarımızın son gün olan 31 Aralık 2019 tarihine kadar ikametini taşımaları gerekir. Buda bizim hizmet kalitemizi artıracağı gibi büyük bir sorumluluğu da yerine getirmiş olacak." diye konuştu.
Kaya, bu konuda vatandaşların duyarlı olacaklarını sözlerine ekledi.

İrfan Kaya, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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