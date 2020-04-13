Rizeli müzisyen Tarık Kaptan, İçişleri Bakanı Soylu için şarkı besteledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntülerinin ardından görevinden istifa etme kararı aldı. AncakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Rizeli sanatçı Tarık Kaptan ise Soylu için bir türkü okudu.

"SOYSUZLAR KINA YAKSIN"

Ses sanatçısı Tarık Kaptan, Soylu'nun yeniden göreve gelmesini beste haline getirdi. Kaptan, türküsünde 'İstifa etti diye, aldı bizi bir evham. Soysuzlar kına yaksın Soylu göreve devam' ifadelerine yer verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı türkü bir anda paylaşım rekorları kırdı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 şehirdeki sokağa çıkma yasağının geç saatte duyurulması sonrası yaşanan karmaşadan kendisini sorumlu tutarak dün gece istifa kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığı da Soylu'nun görevine devam edeceğini duyurdu. İstifa kararını neden aldığıyla da ilgili konuşan Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane sorumsuzluk olurdu" dedi.