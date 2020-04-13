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Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor

Rizeli ses sanatçısı Tarık Kaptan, istifa ettiğini açıklayan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmemesi üzerine göreve geri dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için türkü besteledi. Rizeli müzisyenin paylaşımı, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

13.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:25

Rizeli ses sanatçısı Tarık Kaptan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini açıklaması ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul etmemesi üzerine bir türkü besteledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam görevinden istifa ettiğini açıkladı fakat üzerinden saatler geçmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Rizeli ses sanatçısı Tarık Kaptan ise Soylu'nun yeniden göreve gelmesini beste haline getirdi.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR

Kaptan türküsünde 'İstifa etti diye, aldı bizi bir evham. Soysuzlar kına yaksın Soylu göreve devam' ifadelerine yer verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı türkü bir anda paylaşım rekorları kırdı.

Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Magazin, Politika, Güncel
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