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"Rizeli'nin Başarı Öyküsü" kitabının tanıtımı yapıldı

Rize'de iki gazetecinin kaleme aldığı, "Rize'linin Başarı Öyküsü" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

12.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:06
'de iki gazetecinin kaleme aldığı, "Rize'linin Başarı Öyküsü" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.
Vali Kemal Çeber, gazeteci Alihan Telatar ve Denizalp'in kitabının Rize Ticaret ve Sanayi Odasında organize edilen tanıtım programında yaptığı konuşmada, hırs, azim, kararlılık, çalışma, gayret ve inancın Rizelilerde olduğunu söyledi.
Rize'den çok başarılı siyasetçi, bürokrat ve iş insanlarının çıktığına işaret eden Çeber, "Rize insanı devletini, milletini, vatanını, bayrağını ve değerlerini çok seviyor." dedi.
Alihan Telatar, Rize'nin renkli isimlerinin başarı öykülerini kaleme aldıklarını belirterek, "Birinci kuşaktan üçüncü kuşağa kadar alanında zirveye çıkan isimlerle röportajlar yapıp başarı hikayelerini Rize'ye anlatmak istedik. Gelecek kuşaklar onları tanısın, gururlansın örnek alsın istedik." diye konuştu.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şükrü Cevahir, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Fernando Boldrin ve diğer davetliler katıldı.

Selim, Rize, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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