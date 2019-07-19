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Rizeli'nin topladığı çayı kamyona yüklemek için bulduğu yöntem güldürdü

Pratik zekası ile kendisinden sıkça söz ettiren Rizeliler bu kez çaylıktan kamyona çayları yükleme sistemi ile görenleri güldürdü.

19.07.2019 14:05
Pratik zekası ile kendisinden sıkça söz ettiren Rizeliler bu kez çaylıktan kamyona çayları yükleme sistemi ile görenleri güldürdü. Rize merkeze bağlı Pazarköy Köyü'nde topladığı yaş çayları bezlere dolduran Rizeli bir vatandaş, o çayları çay bahçesinden kamyona yüklemek zorundaydı. O ise çayları taşımak yerine bir sistem geliştirdi. Yamaçtaki çay bahçesinin hemen alt kısmına kamyonu duvar ile kasa arasında mesafe kalmayacak şekilde park eden çay müstahsili, çay dolu bezleri bu kez çay bahçesinden aşağıya yuvarlamaya başladı. Çay bahçesi boyunca yuvarlanan çay bezleri ise direk çay kamyonunun arkasına düşünce, ortalama 60 kilogramlık çay dolu bezleri taşımaktan da kurtulmuş oldu. O anları telefon ile kaydeden bir akrabası ise görüntüyü sosyal medya da paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.
(İHA) Rizeli'nin topladığı çayı kamyona yüklemek için bulduğu yöntem güldürdü
Kaynak: İHA
Pazarköy, Rize, Çay, Güncel

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