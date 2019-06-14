14.06.2019 09:06
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Rizeli operatör iş makinesi ile çakmağı böyle yaktı

Rizeli operatör iş makinesi ile çakmağı böyle yaktı

RİZE (İHA) – Rizeli operatör kullandığı iş makinesini yan yatırarak arkadaşının elinde tuttuğu çakmağı yaktı.

RİZE (İHA) – Rizeli operatör kullandığı iş makinesini yan yatırarak arkadaşının elinde tuttuğu çakmağı yaktı.

Rizeli 27 yaşındaki dozer operatörü Hüsamettin Kavalcı, 15 yaşında çalışmaya başladığı dozerin artık ustası oldu. Kavalcı kepçesinden de yardım alarak dozerini yana doğru yatırdı ve yan tarafta arkadaşının taşın üzerinde dik bir şekilde elinde tuttuğu çakmağı yaktı. O anları ise anbean telefonun kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kavalcı'nın bu paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi ve görüntü sosyal medyada defalarca paylaşıldı. - RİZE
Kaynak: İHA
Rize, Güncel

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