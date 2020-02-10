Rizeli taksiciler, boş vakitlerinde ahşaptan süs eşyası üretiyor

RİZE'de bir grup taksici, taksi duraklarında oluşturdukları mini atölyede, ahşaptan süs eşyaları üreterek boş zamanlarını değerlendiriyor. Taksicilerin maharetli elleriyle ahşaptan yaptıkları saat ve ayaklı lambanın yanı sıra pek çok süs eşyaları da ilgi görüyor.

Rize merkezde taksicilik yapan bir grup esnaf, boş zamanlarını değerlendirmek için taksi durağında mini bir atölye oluşturdu. İlk önce taksici Gülali Dinçer, taksi için müşteri beklerken boş zamanında babasından öğrendiği marangozluk bilgileri ile ahşaptan süs eşyaları yapamaya başladı. Zamanla diğer taksicilerde Dinçer'in bu merakına ortak oldu. Taksi durağının arkasında mini bir atölye oluşturan taksiciler, ahşaptan saat, ayaklı lamba, masa gibi süs eşyaları üretmeye başladı. Yaptıkları ürünleri sosyal medyada sergileyen taksicilerin el emekleri kısa sürede beğeni topladı. Taksicilerin hünerli ellerinde üretilen eşyalar, müşterilerinin yanı sıra çevredekilerin de ilgi odağı oluyor. Taksi durağında, ürünler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen bazı müşteriler de, taksicilerin uğraşlarını merakla izliyor, bu anları cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada hesaplarından paylaşıyor. Paylaşımlara, sosyal medya takipçilerin de beğenisi topluyor.

'GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKIYOR'

Kentte 8 yıldır taksi şoförlüğü yapan Gülali Dinçer, taksi durağında müşteri gelene kadar oldukça fazla boş zamanları olduğunu belirterek, "İlk başlarda boş boş oturuyorduk. Zamanın geçmesi için de oyalanmak için bir şeyler arıyorduk. Ben de baba mesleği marangozluktan edindiğim tecrübeler ile küçük süs eşyaları yapmaya başladım. Benden gören arkadaşlar da eşlik etmeye başladı. Taksi durağının arkasında küçük bir atölye oluşturduk, boş zamanı olan sıra bekleyen arkadaşlar oraya geliyor zamanı değerlendiriyor. Herkesin elinden bir iş geliyor, hepimizin elinin değdiği güzel eserler ortaya çıkartıyoruz? dedi.

'BOŞ ZAMANLARIMIZDA AHŞAPA ŞEKİL VERİYORUZ'

Boş vakitlerini ahşaba şekil vererek değerlendirdiklerini kaydeden Dinçer, "Arkadaşlarım ilk başlarda gözlemciydi, beni izlediler. Ben yaptıkça onların da hoşuna gitti 'şurayı yapabiliriz, ben şunu yapayım' derken şimdi hepimiz hep beraber güzel eserler ortaya çıkartıyoruz. Boş zamanlarımızda ahşaba şekil veriyoruz. Sırası gelen taksiye çıkıyor kalanlar atölyede çalışmaya devam ediyor. Önce ahşaptan mumluk yapıyorduk. Sonra saat yapamaya başladık. Rizespor aşkımız ön plana çıktı ve Rizespor saatleri yapmaya başladık. Herkes bir fikir veriyor, bir şeyi yapıyor. Hepimizin fikirleri ile beraber iş genişlemeye başladı. Küçük el aletleri ile beraber oluşturduğumuz mini atölyemizde saatler, mumluklar, lambaderler (ayaklı lamba) gibi süs eşyaları yapıyoruz. Yaptıklarımızı da sosyal medyaya atıyoruz, görenler beğenenler bizden yapmamızı talep ediyorlar? diye konuştu.

'USTAMIZ ALİ USTA, ONA DESTEK OLUYORUZ'

Gülali Dinçer'in ahşapla yaptığı çalışmaları gördükçe heveslendiklerini anlatan taksici Ali Öztürk de "Taksicilik ettiğimiz için sırada müşteri bekliyoruz, boş boş oturarak da zaman geçmiyor. 26 yıldır taksicilik yapıyorum. Ali arkadaşımız geldikten sonra biz bu işlerle ilgilenmeye başladık. Biz arkadaşımızı burada uğraşırken gördük, önce izledik, sonra yardım ederek iş öğrenmeye çalıştık. Bu şekilde bir şeyler yaparak meşgul oluyoruz ve boş zamanımızı değerlendiriyoruz. Ustamız Ali usta, biz de ona elimizden geldiğince destek oluyoruz? dedi.

'ÜRETEREK MUTLU OLUYORUZ'

Taksici Yasin Koçoğlu ise "İlk başlarda Ali arkadaşımız kendi uğraşıyordu. Onu izledim, dikkatimi çekti. El becerimiz gelişsin diye ufak yardımlar yapmaya ve zamanımı değerlendirmeye başladı. Şimdi ona yardım ediyorum. Şu an çoğunlukla saat yapıyoruz. Ustalık Ali kardeşimizin biz kalfalık yapıyoruz ona" diyerek boş zamanlarını üreterek değerlendirdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA