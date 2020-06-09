Rizeli üretici yaş çay hasadını Senegalli işçi arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor

Rizeli üretici, yaş çay hasadını İstanbul'da tanıştığı ve Türkiye'de çalışma izni olan Senegalli 3 işçi arkadaşıyla birlikte gerçekleştiriyor.

09.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:44
Rizeli üretici, yaş çay hasadını İstanbul'da tanıştığı ve Türkiye'de çalışma izni olan Senegalli 3 işçi arkadaşıyla birlikte gerçekleştiriyor.
Merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde ikamet eden yaş çay üreticisi Halim Sultan Dal, İstanbul'da yaşadığı dönemde Senegalli Gibril Gaye, Musa Sisi ve Muhammet Drami ile tanıştı.
Türkiye'de yaşayan ve çalışma izni olan Gaye, Sisi ve Drami, Rize'ye döndüğünde de görüştükleri Dal'ı arayarak çay hasadında çalışmak istediklerini söyledi.
Bunun üzerine Rize'ye gelen 3 Senegalli, Dal ile birlikte girdikleri bahçede çay hasadı yaparak diğer üreticilerin de ilgisini çekiyor.
Halim Sultan Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrikalı arkadaşlarının 3 yıldan beri çay topladığını söyledi.
Kendilerini İstanbul'da tanıdığını belirten Dal, "Rize'ye gelmek istediklerini bana söylediler. Şimdi de gelip hem çay topluyorlar hem de para kazanıyorlar." dedi.
Dal, Rize'de bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında yabancı işçi olmadığını ifade ederek, "Afrikalı kardeşlerim çok güzel çay topluyor. Yetkililerin Türkiye'de yaşayan Afrikalı kardeşlerimize öncülük tanımasını istiyoruz. Rize'de çay sektörü güzel. Çayda, çalışan için para var." diye konuştu.
Senegalli Cebrail Gaye ise üç yıldır çay topladığını kaydederek, "Bu yıl da Musa ve Muhammet ile çay topluyoruz. Çay toplamak çok güzel. Bilmeyen için zor." ifadesini kullandı.
Gaye, Rize'nin güzel memleket olduğunu, Türkiye'yi çok sevdiğini de dile getirdi. Rizeli üretici yaş çay hasadını Senegalli işçi arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, İşçi, Çay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››Rizeli üretici yaş çay hasadını Senegalli işçi arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Bu şehirden sadece iki büyük kente ulaşım var - Haber 18:57: Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi - Haber 18:57: Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı - Haber 18:57: Zonguldak Ereğli'de maske takmayan 43 kişiye 16 bin 856 lira ceza uygulandı - Haber 18:57: Derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler