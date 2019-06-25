25.06.2019 09:56
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Rizeli vatandaşın çöp atışı sosyal medyada gündem oldu

Rizeli vatandaş Emrah Yavuz'un, elindeki yaklaşık 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısından çöp kutusuna atması sosyal medyada gündem oldu.

Rizeli vatandaş Emrah Yavuz 'un, elindeki yaklaşık 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısından çöp kutusuna atması sosyal medyada gündem oldu.

Rize'de Emrah Yavuz isimli vatandaş, merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi'nde bir yakını ile girdiği iddia sonucu 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısında bulunan çöp kutusuna doğru fırlattı. Yavuz'un basketbolcuları aratmayan bu atışı tam isabetle sonuçlanarak çöp kutusuna girerken, bu anlar da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi.

Video sosyal medyada kısa sürede yüzlerce beğeni toplarken, yüzlerce kişi tarafından da paylaşıldı. - RİZERizeli vatandaşın çöp atışı sosyal medyada gündem oldu
Kaynak: İHA
Rize , Emrah Yavuz , Güncel

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